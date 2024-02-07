Исследование ученых Тайваня показывает, что женщины, которые сталкиваются с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), имеют значительно более высокий риск самоубийства, чем другие.

Что такое синдром поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является гормональным заболеванием, возникающим в результате нарушения функционирования гипоталамуса, гипофиза и яичников. Это может вызвать различные проблемы, такие как нерегулярные менструации, акне, ожирение, кисты и бесплодие.

Способны совершить самоубийство

Исследование охватило 8 960 женщин и девушек с диагнозом СПКЯ в возрасте от 12 до 64 лет. Проанализировав различные факторы, в том числе психические расстройства и другие показатели, ученые пришли к выводу, что пациенты с СПКЯ способны на суицид в 8,47 раз больше по сравнению с теми, кто не страдал гинекологической патологией.

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— Женщины с синдромом поликистозных яичников чаще страдают от депрессии и тревоги, — сообщила Софи Уильямс из Университета Дерби.

Такой результат свидетельствует о важности психического здоровья женщин с СПКЯ и оказания соответствующей помощи со стороны медиков.