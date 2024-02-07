Дослідження вчених Тайваню показує, що жінки, які стикаються з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), мають значно вищий ризик самогубства, ніж інші.

Що таке синдром полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є гормональним захворюванням, що виникає внаслідок порушення функціонування гіпоталамуса, гіпофіза та яєчників. Це може викликати різні проблеми, як-от нерегулярні менструації, акне, ожиріння, кісти та безпліддя.

Здатні вчинити самогубство

Дослідження охопило 8 960 жінок і дівчат із діагнозом СПКЯ віком від 12 до 64 років. Проаналізувавши різні фактори, зокрема психічні розлади та інші показники, науковці дійшли до висновку, що пацієнти з СПКЯ здатні на суїцид у 8,47 разів більше порівняно з тими, хто не страждав на гінекологічну патологію.

Зараз дивляться

– Жінки з синдромом полікістозних яєчників частіше страждають від депресії та тривоги, – повідомила Софі Вільямс з Університету Дербі.

Такий результат свідчить про важливість психічного здоров’я жінок з СПКЯ та надання відповідної допомоги з боку медиків.