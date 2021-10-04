В Одессе закончились места для больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в пребывании в реанимации.

Об этом сообщила руководитель общественной организации Корпорация монстров Екатерина Ножевникова в социальных сетях.

— В настоящее время мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет, — отметила она.

Волонтер рассказала о нескольких ситуациях, произошедших в Одессе с инфицированными коронавирусом людьми. В стационар попала семья (супруги, которым более 80 лет, и двое сыновей, обоим около 50 лет). Женщина скончалась через четыре дня, один из братьев забрал остальных членов семьи из стационара.

— К вечеру с трудом брата устраиваю в другой стационар (сатурация 70). Сегодня он умер. У папы тоже состояние тяжелое, — рассказала она.

Также пытались спасти пенсионерку, которую оперативно госпитализировали, но в стационаре забилась банка, и отключился кислород. К утру у пациентки упала сатурация до 30, ее перевели в реанимацию, где она пробыла неделю. Родные пытались перевести ее в другую больницу, но женщина умерла.

Заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев в комментарии Фактам ICTV рассказал, что сейчас в области наблюдается увеличение количества Covid-больных. В течение прошлых двух недель показатель увеличился на 20%. Больные есть не только среди взрослых, но и среди детей.

Всего в регионе выделили 2 200 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 4 октября они заняты на 72%.

— Если говорить про отдельные медучреждения, то больница №5 занята на 73%, детская — на 61,6%. В то же время городская инфекционная больница занята Covid-больными на 90%, Дунайская областная больница на 40%, — добавил он.

Среди больных коронавирусом в области подключены к кислородным концентраторам 398 человек. А количество подключенных пациентов к централизованному кислороду — 785.

По состоянию на 4 октября в Украине зафиксировали 4 821 новый случай коронавируса. Выздороветь удалось 1 116 людям, а умерли – 114. В то же время в больницы с осложнениями болезни попали 2 092 пациента. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Екатерина Ножевникова