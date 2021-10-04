В Одесі закінчилися місця для хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані та потребують перебування у реанімації.

Про це повідомила керівник громадської організації Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова у соціальних мережах.

– На цей час місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає, – зазначила вона.

Волонтер розповіла про кілька ситуацій, що сталися в Одесі з інфікованими коронавірусом людьми. У стаціонар потрапила сім’я (подружжя, яким понад 80 років, і двоє синів – обом близько 50 років). Жінка померла через чотири дні, один з братів забрав інших членів сім’ї зі стаціонару.

– До вечора насилу брата влаштовую в інший стаціонар (сатурація 70). Сьогодні і він помер. У тата теж стан важкий, – розповіла вона.

Також намагалися врятувати пенсіонерку, яку оперативно госпіталізували, але в стаціонарі забилася банка і відключився кисень. До ранку у пацієнтки впала сатурація до 30, її перевели в реанімацію, де вона пробула тиждень. Рідні намагалися перевести її в іншу лікарню, але жінка померла.

Заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв у коментарі Фактам ICTV розповів, що зараз в області спостерігається збільшення кількості Covid-хворих. Протягом минулих двох тижнів показник збільшився на 20%. Хворі є не тільки серед дорослих, але й серед дітей.

Всього у регіоні виділили 2 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 4 жовтня вони зайняті на 72%.

– Якщо говорити про окремі медзаклади, то лікарня №5 зайнята на 73%, дитяча обласна – на 61,6%. Водночас міська інфекційна лікарня зайнята Covid-хворими на 90%, Дунайська обласна лікарня на 40%, – додав він.

Серед хворих на коронавірус в області підключені до кисневих концентраторів 398 людей. А кількість підключених пацієнтів до централізованого кисню – 785.

Станом на 4 жовтня в Україні зафіксували 4 821 новий випадок коронавірусу. Одужати вдалося 1 116 людям, а померли – 114. Водночас до лікарень з ускладненнями хвороби потрапили 2 092 пацієнти. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Катерина Ножевнікова