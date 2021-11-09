Сингапур прекращает бесплатное лечение от Covid-19 людей, не вакцинированных по собственному желанию.

Правительство Сингапура после 8 декабря больше не будет оплачивать медицинские счета людям, которые не прошли вакцинацию по собственному желанию, объявило министерство здравоохранения страны.

— Мы должны послать этот важный сигнал, чтобы убедить всех пройти вакцинацию, если вы имеете на это право, — сказал министр здравоохранения Онг Е Кунг.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 82,47% населения Сингапура полностью вакцинировано.

Правительство взяло на себя оплату полной стоимости страхового покрытия, чтобы избежать финансовых проблем, усугубляющих общественную неуверенность и беспокойство, когда Covid-19 стал внезапной и незнакомой болезнью, заявило министерство здравоохранения.

Теперь непривитые люди непропорционально увеличивают нагрузку на медицинские ресурсы.

Хотя правительство по-прежнему будет полностью покрывать медицинские счета для пациентов, которые не имеют права на вакцину, оно начнет взимать плату с непривитых по собственному выбору.

В последнюю неделю октября Сингапур достиг рекордного количества новых ежедневных случаев Covid-19 и смертей.

В Украине ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19, что так же непропорционально увеличивает нагрузку на медицину. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, происходят с невакцинированными.

Источник: Axios.com