Сінгапур припиняє безкоштовне лікування від Covid-19 людей, які не вакциновані за власним бажанням.

Уряд Сінгапуру після 8 грудня більше не оплачуватиме медичні рахунки людей, які не пройшли вакцинацію за власним бажанням, оголосило в понеділок міністерство охорони здоров’я країни.

– Ми повинні надіслати цей важливий сигнал, щоб переконати всіх пройти вакцинацію, якщо ви маєте на це право, – сказав міністр охорони здоров’я Онг Е Кунг.

За даними Університету Джонса Гопкінса, 82,47% населення Сінгапуру повністю вакциновані.

Уряд узяв на себе оплату повної вартості страхового покриття, щоб уникнути фінансових проблем, що посилюють суспільну невпевненість і занепокоєння, коли Covid-19 став раптовою та незнайомою хворобою, заявило міністерство охорони здоров’я.

Тепер нещеплені люди непропорційно збільшують навантаження на медичні ресурси.

Хоча уряд, як і раніше, повністю покриватиме медичні рахунки для пацієнтів, які не мають права на вакцину, він почне стягувати плату з нещеплених за власним бажанням.

Наприкінці жовтня Сінгапур досяг рекордної кількості нових щоденних випадків Covid-19 та смертей.

В Україні ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від Covid-19, що також непропорційно збільшує навантаження на медицину. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, трапляються з невакцинованими.

Джерело: Axios.com