Украина меняет алгоритм оказания медицинской помощи при ожоговых травмах.

Во всех отделениях и центрах, которые работают с такими пациентами, отныне помощь будет предоставляться по одному и тому же протоколу.

Такой подход позволит уменьшить количество ошибок, улучшит качество и эффективность лечения.

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Впервые внедряется обязательное предоставление реабилитационной помощи. И хотя при таких травмах, особенно в тяжелых случаях, просто невозможно полное восстановление функций, специалисты по реабилитации должны сделать все от них зависящее для того, чтобы пациент восстановил способность к самообслуживанию, способность полноценно работать и отдыхать.

В связи с изменением подходов к лечению ожогов, планируется существенное увеличение средств на это направление в Программе медицинских гарантий НСЗУ.

Пока Украина продолжает доставлять пациентов с тяжелыми ожогами на лечение за границу, но Минздрав уверяет, что приложит все усилия, чтобы такие пострадавшие, а среди них большинство раненых на фронте, получали помощь по самым высоким стандартам качества у себя дома, в Украине.

Именно для этого готовят собственных специалистов, обучают их в лучших ожоговых клиниках мира. Только за последние месяцы 98 врачей-комбустиологов прошли соответствующее обучение в Польше и Германии.