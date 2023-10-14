Україна змінює алгоритм надання медичної допомоги при опікових травмах.

У всіх відділеннях і центрах, які працюють із такими пацієнтами, відтепер допомога надаватиметься за одним і тим самим протоколом. Такий підхід дозволить зменшити кількість помилок, поліпшить якість і ефективність лікування.

Уперше впроваджується обовʼязкове надання реабілітаційної допомоги. І хоча за таких травм, особливо у важких випадках, просто неможливе повне відновлення функцій, фахівці з реабілітації мають зробити все від них залежне задля того, щоби пацієнт відновив здатність до самообслуговування, спроможність повноцінно працювати й відпочивати.

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У зв’язку із зміною підходів до лікування опіків, планується суттєве збільшення коштів на цей напрям у Програмі медичних гарантій НСЗУ.

Поки що Україна продовжує доправляти пацієнтів з важкими опіками на лікування за кордон, але МОЗ запевняє, що докладе всіх зусиль, аби такі постраждалі, а серед них більшість поранених на фронті, отримували допомогу за найвищими стандартами якості у себе вдома, в Україні.

Саме для цього готують власних фахівців, навчають їх у найкращих опікових клініках світу. Тільки за останні місяці 98 лікарів-комбустіологів пройшли відповідне навчання у Польщі та Німеччині.