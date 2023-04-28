Около полусотни общественных организаций в разное время обращались в Минобороны по поводу различных проблем, возникающих при оказании медицинской помощи нашим военнослужащим.

И вот Минобороны отреагировало на эти обращения. При министерстве создана специальная рабочая группа, которая будет не просто фиксировать проблемы, но и помогать их решать.

Возглавить группу согласилась Юлия Паевская, легендарная медик Тайра, известная не только всем без исключения общественным организациям, сопровождающим медицинскую поддержку военных, но и каждому украинцу. У Тайры высокий авторитет в обществе.

Об этом во время пресс-конференции 28 апреля сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, в министерстве очень серьезно отнеслись к обращениям общественных организаций по данному вопросу и к проблемам, на которые там указывалось. Провели личные встречи с представителями 42 ОО.

— Было принято решение об увеличении количества военно-врачебных комиссий на линии фронта. Чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений, — сообщил министр.

По поручению министра его заместитель Анна Маляр и командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко в течение 10 дней посетят все ВВК в городах вдоль линии фронта, чтобы лично и подробно знать ситуацию в этих комиссиях.

Министр также пообещал издать директиву, которой будет введена должность психолога во всех лечебных учреждениях.

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Джерело: Міністерство оборони