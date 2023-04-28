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Лікування військових під контролем: Тайра очолила медгрупу при Міноборони

28 Квітня 2023, 18:21
Валентина Андрейко журналістка
Тайра

Близько пів сотні громадських організацій у різний час зверталися до Міноборони з приводу різних проблем, які виникають під час надання медичної допомоги нашим військовослужбовцям. І ось Міноборони відреагувало на ці звернення.

При міністерстві створено спеціальну робочу групу, яка буде не просто фіксувати проблеми, а й допомагатиме їх вирішувати.

Очолити групу погодилася Юлія Паєвська, легендарна медикиня Тайра, відома не лише всім без винятку громадським організаціям, що супроводжують медичну підтримку військових, а й кожному українцю. У Тайри високий авторитет у суспільстві.

Про це під час пресконференції 28 квітня сказав міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в міністерстві дуже серйозно поставилися до звернень громадських організацій з означеного питання і до проблем, на які там вказувалося. Провели особисті зустрічі з представниками 42 ГО.

– Було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту. Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів, – повідомив міністр.

За дорученням міністра його заступниця Ганна Маляр і командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко протягом 10 днів відвідають усі ВЛК в містах уздовж лінії фронту, щоб особисто і детально знати ситуацію в цих комісіях.

Міністр також пообіцяв видати директиву, якою буде запроваджено посаду психолога в усіх лікувальних закладах.

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Джерело: Міністерство оборони

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