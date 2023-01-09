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Військові хірурги з саперами витягли з тіла солдата гранату, що не розірвалася

9 Січня 2023, 18:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Андрій Верба

В операційній окрім бригади хірургів і антесезіологів були присутніми два сапери, які страхували медиків.

А все тому, що  військові лікарі провели операцію з видалення з тіла військовослужбовця гранати ВОГ, яка потрапила в область серця, але не розірвалася.

Це стало дивом для всіх присутніх, а для самого пацієнта – щастям, адже він народився у сорочці.

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Операцію виконував один з найдосвідченіших хірургів ЗСУ – Андрій Верба. Втручання проходило без  електрокоагуляції, оскільки граната могла здетонувати у будь-який момент.

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Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.

Військові хірурги України провели серію унікальних операцій-реплантацій сегментів кінцівок чотирьом пораненим: трьох нижніх і однієї верхньої. Операція є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з’єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м’язової тканини й подальшого відновлення кровообігу.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

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