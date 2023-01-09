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Военные хирурги с саперами вытащили из тела солдата неразорвавшуюся гранату

9 января 2023, 18:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Андрій Верба

В операционной кроме бригады хирургов и антисезиологов присутствовали два сапера, которые страховали медиков.

А все потому, что военные врачи провели операцию по удалению из тела военнослужащего гранаты ВОГ, которая попала в область сердца, но не разорвалась.

Это стало чудом для всех присутствующих, а для самого пациента – счастьем, ведь он родился в рубашке.

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Операцию выполнял один из самых опытных хирургов ВСУ – Андрей Верба. Вмешательство проходило без электрокоагуляции, поскольку граната могла сдетонировать в любой момент.

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Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

Военные хирурги Украины провели серию уникальных операций-реплантаций сегментов конечностей четырем раненым: трех нижних и одной верхней. Операция является хирургическим приживлением отделенной от организма конечности или ее части путем сшивания сосудов, соединения поврежденных нервов, сухожилий, костей, мышечной ткани и последующего восстановления кровообращения.

Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

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