Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Унікальні операції: військові хірурги успішно приживили кінцівки чотирьом пораненим

17 Червня 2022, 12:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Військові хірурги України провели серію унікальних операцій з приживлення кінцівок чотирьом пораненим воїнам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

– За останні кілька тижнів наші військові хірурги успішно провели низку унікальних операцій-реплантацій сегментів кінцівок чотирьом пораненим: трьох нижніх й однієї верхньої кінцівки, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
донорЧому ви вирішили ділитися своєю кров’ю: історія Олени, яка сім разів була донором плазми

Реплантація – від латинського replantare – знову садити, пересаджувати.

Зараз дивляться

Операція є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з’єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м’язової тканини й подальшого відновлення кровообігу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги
Війна в Україні ЗСУ Медики Операція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь