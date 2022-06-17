Військові хірурги України провели серію унікальних операцій з приживлення кінцівок чотирьом пораненим воїнам.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
– За останні кілька тижнів наші військові хірурги успішно провели низку унікальних операцій-реплантацій сегментів кінцівок чотирьом пораненим: трьох нижніх й однієї верхньої кінцівки, – йдеться в повідомленні.
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Реплантація – від латинського replantare – знову садити, пересаджувати.
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Операція є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з’єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м’язової тканини й подальшого відновлення кровообігу.
Джерело: Генштаб ЗСУ