Военные хирурги Украины провели серию уникальных операций по приживлению конечностей четырем раненым воинам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.
— За последние несколько недель наши военные хирурги успешно провели ряд уникальных операций — реплантаций сегментов конечностей четырем раненым: трех нижних и одной верхней конечности, — говорится в сообщении.
Реплантация – от латинского replantare – снова садить, пересаживать.
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Операция является хирургическим приживлением отделенной от организма конечности или ее части путем сшивания сосудов, соединения поврежденных нервов, сухожилий, костей, мышечной ткани и последующего восстановления кровообращения.
Источник: Генштаб ВСУ