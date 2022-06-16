42-летний Стив Мейлинг из Германии получил тяжелое ранение в голову, когда пытался спасти свою жену-украинку и ее 13-летнего сына из оккупированной войсками РФ Бородянки на Киевщине. Сегодня отважный немецкий пожарный идет на поправку.

Стив как раз работал в ночную смену на заводе BMW, когда в ночь на четверг, 24 февраля, стало известно о начале полномасштабного вторжения РФ на территорию независимой Украины. Мужчина принял быстрое решение ехать в охваченную огнем страну, чтобы спасти свою возлюбленную и ее ребенка.

Осколок застрял в черепе: пожарный из Германии был ранен, спасая свою жену-украинку / 3 images

После того, как пара связала себя узами брака в январе 2022 года, молодая жена Стива Анна вынуждена была задержаться в Украине со своим 13-летним сыном Сашей из-за курса немецкого языка, который ей нужно было пройти.

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Пара планировала снова встретиться в апреле, когда Анна закончит курс и получит визу. Но война Путина все изменила.

Гражданин Германии попал под обстрел всего в 30 км от Киева, в поселке Бородянка, что недалеко от ныне печально известного города Ирпень. Рядом с его машиной разорвались два российских снаряда.

Серьезно раненый и с окровавленным , Мэйлин рассказывает, что в тот момент даже не понял, что ранен. Было ощущение, словно ударили чем-то по голове.

— Я видел все в замедленной съемке. Через несколько минут понял, что по моему лицу течет много крови. Тогда я приказал себе собраться. Немного подождал и пошел в жилой район, — вспоминает Стив.

По его словам, долго бродил по лесу, пока не добрался до поселка. В первом же доме незнакомая женщина оказала ему первую помощь и вызвала скорую.

— В больнице поначалу ко мне отнеслись настороженно. Я ведь не украинец, значит, мог быть шпионом. Но мои документы были проверены очень тщательно и через некоторое время недоверие исчезло, — рассказывает мужчина.

По его словам, через несколько дней старший врач узнал, что на крыше больницы должен быть поднят российский флаг. И поскольку никто не знал, что будет с медиками и пациентами, Стив бежал с украинским врачом, который его лечил.

Бежали в соседнее село. Пробыли там два дня, а потом поехали в Винницу, где жили родные врача.

Для немецкого пожарного не могло быть и речи о том, чтобы покинуть Украину без Анны.

— Для меня было ясно, что без нее я не перейду границу. Мы тогда созвонились. Я ей рассказал о дороге на Винницу, единственной, по которой еще можно было проехать. Там мы и встретились, — говорит Стив.

У Стива в голове, в том числе в правом глазу, все еще остались осколки от российских снарядов. Ему нужны регулярные проверки, а уровень свинца в его организме тщательно контролируется врачами.

Восстанавливаясь после полученных травм у себя на родине, Стив Мэйлин уверяет, что идет на поправку, хотя осколки в его голове, скорее всего, там и останутся на всю оставшуюся жизнь.

Источник: Zenger

Фото: Zenger