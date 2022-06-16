42-річний Стів Мейлінг з Німеччини отримав важке поранення в голову, коли намагався врятувати свою дружину-українку та її 13-річного сина з окупованої військами РФ Бородянки на Київщині. Сьогодні відважний німецький пожежник вже одужує.

Стів якраз працював у нічну зміну на заводі BMW, коли в ніч на четвер, 24 лютого, стало відомо про початок повномасштабного вторгнення РФ на територію незалежної України. Чоловік прийняв швидке рішення їхати в охоплену вогнем країну, щоб врятувати свою кохану і її дитину.

Осколок застряг у черепі: пожежник з Німеччини був поранений, рятуючи свою дружину-українку / 3 зображення

Після того, як пара взяла шлюб у січні 2022 року, молода дружина Стіва Анна змушена була затриматися в Україні зі своїм 13-річним сином Сашком через курс німецької мови, який їй потрібно було пройти.

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Пара планувала знову зустрітися в квітні, коли Анна закінчить курс і отримає візу. Але війна Путіна все змінила.

Громадянин Німеччини потрапив під обстріл лише за 30 км від Києва, в селищі Бородянка, що недалеко від нині сумнозвісного міста Ірпінь. Поруч з його машиною розірвалися два російських снаряди.

Серйозно поранений, із закривавленим обличчям, Мейлін розповідає, що в той момент навіть не зрозумів, що поранений. Було відчуття, ніби вдарили чимось по голові.

– Я бачив усе наче в сповільненій зйомці. Через кілька хвилин зрозумів, що по моєму обличчю тече багато крові. Тоді я наказав собі зібратися. Трохи почекав і пішов у житловий район, – згадує Стів.

За його словами, довго блукав лісом, поки не дістався селища. У першому ж будинку незнайома жінка надала йому першу допомогу і викликала швидку.

– У лікарні спочатку до мене поставилися насторожено. Я ж не українець, значить, міг бути шпигуном. Але мої документи були перевірені дуже ретельно і через деякий час недовіра зникла, – розповідає чоловік.

За його словами, через кілька днів старший лікар дізнався, що на даху лікарні повинен бути піднятий російський прапор. І оскільки ніхто не знав, що буде з медиками й пацієнтами, Стів втік з українським лікарем, який його лікував.

Бігли в сусіднє село. Пробули там два дні, а потім поїхали до Вінниці, де жили рідні лікаря.

Для німецького пожежника не могло бути й мови про те, щоб покинути Україну без Анни.

– Для мене було ясно, що без неї я не перейду кордон. Ми тоді здзвонилися. Я їй розповів про дорогу на Вінницю, єдину, якою ще можна було проїхати. Там ми і зустрілися, – говорить Стів.

У Стіва в голові, зокрема в правому оці, все ще залишилися осколки від російських снарядів. Йому потрібні регулярні перевірки, а рівень свинцю в його організмі ретельно контролюється лікарями.

Відновлюючись після отриманих травм у себе на батьківщині, Стів Мейлін запевняє, що одужує, хоча осколки в його голові, швидше за все, там і залишаться на все життя.

Джерело: Zenger

Фото: Zenger