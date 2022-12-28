Ольге 51 год. Дочери ее уехали за границу. Из родни остался только родной брат. Сама Ольга всю жизнь выращивала хлеб в селе возле Марьинки. Сейчас там каждый день раздаются взрывы и рвутся снаряды.

Один из них упал прямо перед ней, когда женщина ехала на велосипеде. Это случилось две недели назад.

Осколками снаряда ей повредило ноги, она получила рваные раны живота.

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Родной брат занес ее в машину “скорой”.

Мужчина держал ее окровавленную руку, крича; “Спасите ей жизнь!”

Через полтора часа авто скорой помощи добралось до Днепра, а там сразу — в Областную больницу Мечникова.

Женщина потеряла много крови. Гемоглобин был 30, кишечник наружу, ноги в рваных ранах.

– Всю ночь хирург Роман Пелех и анестезиолог Оксана Троян соединяли то, что соединить почти невозможно. Ольге перелили несколько литров крови. Все закончилось успешно, – написал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facedook.

Когда она пришла в себя, то радости не было предела. Женщина целовала руки врачам, спасшим ей жизнь.

А когда она спросила у брата, как там ее велосипед, все поняли: пациентка будет жить и останется активной.

Ольга уже начинает вставать, самостоятельно ест.

А недавно казалось, что от жизни ничего не осталось.

Источник: Сергей Рыженко