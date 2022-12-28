Один з них впав прямо перед нею, коли жінка їхала на велосипеді. Це сталося два тижні тому.
Уламками снаряда їй пошкодило ноги, вона отримала рвані рани живота.
Рідний брат заніс в машину “швидкої”.
Чоловік тримав її закривавлену руку, волаючи: “Врятуйте їй життя!”
За півтори години авто швидкої допомоги дісталося Дніпра, а там одразу – до Обласної лікарні Мечникова.
Жінка втратила багато крові. Гемоглобін був 30, кишківник назовні, ноги у рваних ранах.
– Цілу ніч хірург Роман Пелех та анестезіолог Оксана Троян з’єднували те, що з’єднати майже неможливо. Ользі перелили кілька літрів крові. Все закінчилося успішно, – написав гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко у Facedook.
Коли вона отямилася, то радості не було меж. Жінка цілувала руки лікарям, що врятували їй життя.
А коли вона запитала брата, як там її велосипед, всі зрозуміли: пацієнтка буде жити і залишиться активною.
Ольга уже починає вставати, самостійно їсть.
А нещодавно здавалося, що від життя нічого не залишилось.
Джерело: Сергій Риженко