Осень приносит неутешительные новости. Количество больных неуклонно растет. На этой неделе медики зафиксировали новые антирекорды. Более 3,5 тыс. случаев Covid-19 в день. И это, говорят, не предел.

Причиной всему является новый штамм Дельта, который распространяется по миру и уже вовсю разгулялся в Украине. Он опаснее предшественников, и поражает гораздо быстрее.

Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабмин об усилении карантина. И на местах, не дождавшись окончательного решения, его уже анонсировали.

Ограничения вводят в Прикарпатье, эту возможность рассматривают также Волынь, Ровенская, Львовская, Черновицкая, Сумская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.

В Черкассах посчитали: только треть школ смогут обучать детей за партами. Остальные вынуждены будут проводить занятия онлайн.

В столичной школе, чтобы не закрываться, сами усилили карантинные правила. С родителями договорились: ученики будут ходить в заведение в масках, во дворе сделали специальные указатели и разметки, чтобы предотвратить скопление, каждый класс заходит в отдельные двери. Контролируют, чтобы дети мыли руки, и меряют им температуру. Педагоги каждые 3 часа меняют маски.

Если Украина перейдет в желтую зону — нас снова ждут уже известные ограничения.

В спортзалах не более одного человека на 10 кв м, в кинотеатрах позволят заполнять лишь 50% зрительских мест. В общественном транспорте только сидячие места. А в кафе и ресторанах вновь вернут безопасную дистанцию. Полтора метра между столиками и не более 4 человек за каждым.

Для нарушителей карантинных правил предусмотрены серьезные штрафы. Впрочем, усиление карантина может быть не для всех. Для тех, кто привит, планируют сделать исключение. В случае, если утвердят новые правила.

Украинцы с Covid-сертификатами, как и в Европе, смогут посещать кафе и рестораны. Причем даже в красной зоне. Да и сами заведения не должны закрываться, если весь персонал имеет прививки.

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