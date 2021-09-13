Осінь приносить невтішні новини. Кількість хворих невпинно зростає. Цього тижня медики зафіксували нові антирекорди. Понад 3,5 тис. випадків Covid-19 на день. І це, кажуть, не межа.

Причина всьому новий штам Дельта, який шириться світом і вже на повну розгулявся в Україні. Він небезпечніший за попередників, і вражає набагато швидше.

Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабміну про посилення карантину. На місцях, не дочекавшись остаточного рішення, його вже анонсували.

Обмеження вводять на Прикарпатті, цю можливість розглядають також Волинь, Рівненська, Львівська, Чернівецька, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Одеська області.

У Черкасах порахували: лише третина шкіл зможуть навчати дітей за партами. Решта змушені будуть проводити заняття онлайн.

У столичній школі, аби не закриватися, самі посилили карантинні правила. З батьками домовилися: учні будуть ходити до закладу в масках, у дворі зробили спеціальні вказівники й розмітку, щоб запобігти скупченню, кожен клас заходить в окремі двері. Контролюють, аби діти мили руки, та міряють їм температуру. Педагоги кожні 3 години змінюють маски.

Якщо Україна перейде у жовту зону – нас знову чекають вже відомі обмеження.

У спортзалах не більше однієї людини на 10 кв м, у кінотеатрах дозволять заповнювати лише 50% глядацьких місць. У громадському транспорті тільки сидячі місця. А в кафе і ресторанах знов повернуть безпечну дистанцію. Півтора метра між столиками та не більше 4 людей за кожним.

Для порушників карантинних правил передбачені неабиякі штрафи. Утім, посилення карантину може бути не для всіх. Для тих, хто має щеплення, планують зробити виключення. У разі, якщо затвердять нові правила.

Українці з Covid-сертифікатами, як і в Європі, зможуть відвідувати кафе і ресторани. Причому навіть у червоній зоні. Та й самі заклади не зачинятимуться, якщо весь персонал має щеплення.

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