В детской львовской Больнице Святого Николая успешно провели операцию семимесячной девочке, которая родилась с огромной кистой легких.

Родители о врожденной болезни дочери не знали.

Внезапно у девочки возникла одышка, родители сразу же обратились за медицинской помощью.

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После обследования в местной больнице на Тернопольщине ребенка срочно доставили в Детскую Больницу Святого Николая во Львове.

На момент госпитализации состояние ребенка было критическим, поскольку киста занимала две трети объема легочной ткани и угрожала ее разрывом.

Показатели кислорода и артериального давления были критически низкими.

Все семь месяцев жизни Николь киста постепенно увеличивалась, мешала нормальному развитию легких и сжимала внутренние органы грудной полости.

Специалисты немедленно решили удалять образование, отсрочка операции была недопустима.

Анестезиологам пришлось помучиться, поскольку трахея ребенка была смещена из-за кисты.

Операция оказалась очень сложной, но завершилась успешно. Врачи удалили кисту и лишь 30% левой половины легких.

После операции органы грудной клетки вернулись на свои места, и Николь быстро восстановилась.

Девочка вернулась домой и чувствует себя хорошо.

Источник: Незламные

Фото: Незламные