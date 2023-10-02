В детской львовской Больнице Святого Николая успешно провели операцию семимесячной девочке, которая родилась с огромной кистой легких.
Родители о врожденной болезни дочери не знали.
Внезапно у девочки возникла одышка, родители сразу же обратились за медицинской помощью.
После обследования в местной больнице на Тернопольщине ребенка срочно доставили в Детскую Больницу Святого Николая во Львове.
На момент госпитализации состояние ребенка было критическим, поскольку киста занимала две трети объема легочной ткани и угрожала ее разрывом.
Показатели кислорода и артериального давления были критически низкими.
Все семь месяцев жизни Николь киста постепенно увеличивалась, мешала нормальному развитию легких и сжимала внутренние органы грудной полости.
Специалисты немедленно решили удалять образование, отсрочка операции была недопустима.
Анестезиологам пришлось помучиться, поскольку трахея ребенка была смещена из-за кисты.
Операция оказалась очень сложной, но завершилась успешно. Врачи удалили кисту и лишь 30% левой половины легких.
После операции органы грудной клетки вернулись на свои места, и Николь быстро восстановилась.
Девочка вернулась домой и чувствует себя хорошо.
Источник: Незламные
Фото: Незламные