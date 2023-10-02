У дитячій львівській Лікарні Святого Миколая успішно провели операцію семимісячній дівчинці, яка народилась із велетенською кістою легень.

Батьки про вроджену хвороби доньки не знали.

Раптово у дівчинки виникла задишка, батьки одразу звернулися по медичну допомогу.

Зараз дивляться

Після обстеження в місцевій лікарні на Тернопільщині, дитину терміново доставили до Дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові.

На момент госпіталізації стан дитини був критичним, оскільки кіста займала дві третини об’єму легеневої тканини та загрожувала її розривом.

Показники кисню та артеріального тиску були критично низькими.

Усі сім місяців життя Ніколь кіста поступово збільшувалася, заважала нормальному розвитку легень та стискала внутрішні органи грудної порожнини.

Спеціалісти негайно вирішили видаляти утворення, відтермінування операції було недопустимим.

Анестезіологам довелося помучитися, оскільки трахея дитини була зміщена через кісту.

Операція виявилася дуже складною, але вона завершилася успішно. Лікарі видалили кісту та лише 30% лівої половини легень.

Після операції органи грудної клітки повернулися на свої місця, і Ніколь швидко відновилася.

Дівчинка повернулася додому і почувається добре.

Джерело: Незламні

Фото: Незламні