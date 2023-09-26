Життєво необхідну реконструкцію кореня висхідної аорти та заміну аортального клапану провели спеціалісти лікарні Святого Пантелеймона 59-річній фермерці, застосувавши операцію методом Бенталла.

Це коли втручання робиться через 5-сантиметровий розріз замість стандартного у 30 см.

Метод Бенталла – світовий золотий стандарт лікування. Операція – складна, а ризики високі.

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Львівські кардіохірурги за останній рік успішно виконали вже дев’ять таких втручань. Ця операція – десята.

59-річна фермерка Любов Клубок із села Лугове, що на Львівщині, має вроджену ваду серця, яка ніяк себе не проявляла аж до 2015 року. Тоді помер чоловік пані Любові, і серце жінки почало давати збої. По медичну допомогу фермерка звертатися не поспішала.

Йшли роки, стан погіршувався. І ось цьогоріч, коли з’явилася сильна задишка, пані Любов не змогла піднятися сходами додому.

У лікарні Святого Пантелеймона у жінки при обстеженні виявили вкрай небезпечну патологію серця – аневризму кореня та висхідного відділу аорти, важку недостатність аортального клапану.

Появу цих аномалій спровокувала вроджена вада розвитку – двостулковий аортальний клапан. Аневризма аорти могла будь-якої миті розірватися і вбити жінку.

Єдине, що може вберегти пацієнтів з таким діагнозом від раптової смерті – невідкладне хірургічне усунення патології.

– Ми виконали реконструкцію кореня з реімплантацією коронарних артерій і висхідної аорти, а також замінили аортальний клапан уперше з найменшим розрізом, – розповів Роман Домашич, заввідділення кардіохірургії та трансплантації серця.

Завдяки правильно обраному методу і високому професіоналізму лікарів, пані Любов швидко одужала та на 6-й день була виписана з лікарні.

Любов Клубок каже, що з кожним днем почувається все ліпше та відчуває, що невдовзі знову зможе повернутися до улюбленої справи – фермерства.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова