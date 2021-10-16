Ляшко сообщил о проценте больных Covid-19 детей и переносе школьных каникул

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в процентном отношении относительно всех граждан, которые заболели, количество детей с Covid-19 в Украине не увеличилось.

Он сравнил актуальный уровень детской заболеваемости с весенней волной коронавируса, отметив, что сейчас он не вырос.

— Если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас — диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возрасте от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано, — сказал Ляшко.

Относительно вакцинации детей, Ляшко ответил, что видит необходимость вакцинировать, как минимум, 70% взрослого населения.

Он напомнил, что 80% летальных случаев, связанных с коронавирусом, зафиксированы среди людей в возрасте от 60 лет, поэтому эта возрастная группа является приоритетной для вакцинации.

Министр также сообщил, что 98% всех исследованных штаммов коронавируса в Украине составляет Дельта, а также затронул тему переноса школьных каникул.

По его словам, учебный процесс связан с увеличением количества контактов среди взрослого населения. Инфицирование происходит тогда, когда кто-то из домашних заносит вирус в организованный коллектив, а кто-то, наоборот, с организованного коллектива переносит в домашнюю среду.

— Поэтому разрыв эпидцепочки в конкретный момент повлияет положительно. И мы прогнозируем: обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводят к 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения, — сказал Ляшко.

Также он напомнил о перечне профессий, для которых вакцинация обязательна.

МЗ, следуя закону Украины О защите населения от инфекционных болезней, определило таких специалистов.

— Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии сотрудников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны.

Ляшко отметил, что первый документ уже зарегистрировали, а второй должен пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти.