Ляшко повідомив про відсоток хворих на Covid-19 дітей та перенесення шкільних канікул

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, кількість дітей із Covid-19 в Україні не збільшилася.

Він порівняв актуальний рівень дитячої захворюваності із хвилею коронавірусу навесні, зазначивши, що наразі він не збільшився.

– Якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано, – сказав Ляшко.

Щодо вакцинування дітей, Ляшко відповів, що бачить потребу вакцинувати, як мінімум, 70% дорослого населення.

Він нагадав, що 80% летальних випадків від коронавірусу зафіксовано серед людей віком від 60 років, тому ця вікова група є пріоритетною і для вакцинації.

Міністр також повідомив, що 98% усіх досліджених штамів коронавірусу в Україні становить штам Дельта і торкнувся теми перенесення шкільних канікул.

За його словами, навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення. Інфікування відбувається тоді, коли хтось із домашніх заносить вірус в організований колектив, а хтось, навпаки, з організованого колективу переносить у домашнє середовище.

– Розрив епідланцюга в конкретний момент вплине позитивно. Ми прогнозуємо: зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводять до щонайменше на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення рішення, – сказав Ляшко.

Також він нагадав про перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова.

МОЗ на виконання закону України Про захист населення від інфекційних хвороб визначило таких спеціалістів.

– Ми будемо розширяти цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов’язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники і поштарі.

Ляшко зазначив, що перший документ вже зареєстрували, а другий має пройти погодження з іншими центральними органами виконавчої влади.