Литва вакцинировала от коронавируса значительную часть населения. В стране прививки сделали 70% взрослых граждан.

Согласно информации, одну дозу вакцины получили более 1,6 млн человек, две — 1,5 млн.

Кроме того, продолжается и иммунизация подростков, в том числе одной дозой привили более четверти людей в возрасте от 12 до 15 лет.

Также уколы получили примерно шесть из десяти жителей в возрасте 16-24 и 25-34 лет, и пожилые граждане, которым исполнилось более 80 лет.

Всего в возрастной категории 35-79 лет 70% получили прививки, а в группах 65-69 и 70-74 лет уровень вакцинации составляет 78,2%.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала вакцинировали людей, находящихся в группе риска — медиков, военных, педагогов. Позже к этому процессу привлекли взрослое население, затем — беременных и детей.

В то же время отдельные страны ЕС, Израиль и Япония демонстрируют быстрые темпы иммунизации.

Украина, где уколы начали делать с конца февраля 2021 года, пока не может похвастаться такими результатами.

Источник: LRT