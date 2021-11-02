В течение нескольких часов в ночь на воскресенье десятки тысяч посетителей тематического парка Диснейленд в Шанхае застряли в парке, ожидая отрицательного результата теста, который позволил бы им уехать.

В понедельник утром в городе объявили, что все 33 863 человека, которые были в парке в выходные, получили отрицательный результат на Covid-19. Их попросят пройти повторное обследование, и за их здоровьем будут следить.

Тематический парк закрылся поздно вечером в воскресенье — после того как стало известно, что недавний посетитель получил положительный результат в другой провинции.

Одна поклонница Диснея по фамилии Чэнь рассказала, что была в парке, когда в пять часов вечера услышала объявление о том, что все должны пройти тестирование.

— Никто не жаловался, и все вели себя очень хорошо, — сообщила Чэнь.

Она отметила, что имеет ежегодное членство и посещает парк не реже одного раза в месяц. Она ждет в отеле свой второй тест на Covid-19, прежде чем сможет вернуться в Пекин.

Внезапная блокировка и временное закрытие парка подчеркнули, насколько серьезно Китай относится к реализации своей стратегии предотвращения пандемии.

Шанхайский Диснейленд — это лишь один пример того, как действуют китайские власти, чтобы остановить распространение вируса.

В прошлый четверг власти Пекинской железной дороги приказали органам здравоохранения в Цзинани остановить поезд, следовавший из Шанхая в Пекин, потому что один пассажир был в близком контакте с кем-то, у кого был положительный результат теста на Covid-19.

А тем временем в Украине ожидается стабилизация ситуации с коронавирусом, поскольку начали давать эффект ограничения красной зоны карантина, которая введена уже в 15 областях и Киеве.