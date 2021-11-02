Протягом декількох годин в ніч на неділю десятки тисяч відвідувачів тематичного парку Діснейленд в Шанхаї застрягли в парку, чекаючи негативного результату тесту, який дозволив би їм виїхати.

У понеділок вранці в місті оголосили, що всі 33 863 людини, які були в парку у вихідні, отримали негативний результат на Covid-19. Їх попросять пройти повторне обстеження, і за їхнім здоров’ям стежитимуть.

Тематичний парк закрився пізно ввечері в неділю – після того як стало відомо, що недавній відвідувач отримав позитивний результат у іншій провінції.

Одна шанувальниця Діснея на прізвище Чень сказала, що була в парку, коли о п’ятій годині вечора почула оголошення про те, що всі повинні пройти тестування.

– Ніхто не скаржився, і всі поводилися дуже добре, – розповіла Чень.

Вона зауважила, що має щорічне членство і відвідує парк не рідше одного разу на місяць. Вона чекає в готелі на свій другий тест на Covid-19, перш ніж зможе повернутися до Пекіна.

Раптове блокування і тимчасове закриття парку показали, наскільки серйозно Китай ставиться до реалізації своєї стратегії запобігання пандемії.

Шанхайський Діснейленд – це лише один приклад того, як діє китайська влада, щоб зупинити поширення вірусу.

Минулого четверга керівництво Пекінської залізниці наказало органам охорони здоров’я в Цзінані зупинити поїзд, що прямував з Шанхая до Пекіна, тому що один пасажир мав близький контакт із кимось, у кого був позитивний результат тесту на Covid-19.

А тим часом в Україні очікується стабілізація ситуації з коронавірусом, оскільки почали даватися взнаки обмеження червоної зони карантину, яка введена вже у 15 областях та у Києві.