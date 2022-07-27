В Ровенской области зафиксирован случай завозной малярии, возбудители которой передаются человеку через укус комара рода Anopheles, сообщил Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.

Больная инфицировалась в Танзании, где находилась в начале июля. При возвращении домой она уже чувствовала себя плохо и сразу обратилась за медицинской помощью.

При обследовании в ее крови были обнаружены малярийные плазмодии. Пациентке сразу назначили специфическое лечение, сейчас ее состояние удовлетворительное.

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Малярия – это тяжелое заболевание, характеризующееся лихорадкой, головной болью, сильным потоотделением, нарушением работы нервной и других систем организма, часто отмечаются такие осложнения, как увеличение печени и селезенки, анемия, желтуха. Тяжелое течение может привести к смерти больного.

В Ровенской области есть все предпосылки для распространения малярии: наличие комаров рода Anopheles, стремительные изменения климата и глобальное потепление позволяют возбудителю болезни развиваться в теле переносчика при нынешних температурах воздуха.

Центром было проведено комплексное эпидемиологическое расследование указанного случая с выездом к больной и обследованием возможных мест развития всех стадий малярийного комара. Потенциальный очаг заболевания будет на контроле в течение следующих трех лет.

Заболевание малярией можно предотвратить или, по крайней мере, облегчить его течение. При выезде в страны, где есть риск ее передачи, необходимо пройти курс химиопрофилактики противомалярийными препаратами, который, согласно рекомендациям ВОЗ, начинается за неделю до поездки, длится в течение всего срока пребывания и четыре недели после возвращения.

Во время путешествий следует оградить себя от укусов комаров: пользоваться репеллентами и фумигаторами, находиться в помещении с противомоскитными сетками.

В случае малейшего недомогания после возвращения из эндемической по малярии страны нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение, ведь своевременная диагностика и лечение позволят сохранить ваше здоровье и жизнь.

Источник: Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней