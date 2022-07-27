На Рівненщині зафіксовано випадок завізної малярії, збудники якої передаються людині через укус комара роду Anopheles, повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Хвора інфікувалась у Танзанії, де перебувала на початку липня, при поверненні додому вона вже почувалась зле й відразу звернулась за медичною допомогою.

Під час обстеження в її крові було виявлено малярійні плазмодії. Пацієнтці відразу призначене специфічне лікування, на сьогодні її стан задовільний.

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Малярія – це тяжке захворювання, яке характеризується лихоманкою, головним болем, сильним потовиділенням, порушенням роботи нервової та інших систем організму, часто відмічаються такі ускладнення як збільшення печінки на селезінки, анемія, жовтяниця, тяжкий перебіг може призвести до смерті хворого.

Зазначимо, що у Рівненській області є всі передумови для поширення малярії: наявність комарів роду Anopheles, стрімкі зміни клімату та глобальне потепління дозволяють збуднику хвороби розвиватись у тілі переносника при сьогоденних температурах повітря.

Центром було проведене комплексне епідеміологічне розслідування зазначеного випадку, з виїздом до хворої та обстеженням ймовірних місць розвитку всіх стадій малярійного комара, потенційне вогнище захворювання буде на контролі протягом наступних трьох років.

Захворюванню на малярію можна запобігти, або, принаймні, полегшити його перебіг. При виїзді в країни, де є ризик її передачі, необхідно пройти курс хіміопрофілактики протималярійними препаратами, який, згідно з рекомендаціями ВООЗ, розпочинається за тиждень до поїздки, триває протягом всього терміну перебування та протягом чотирьох тижнів після повернення.

Під час подорожей варто захистити себе від укусів комарів: користуватись репелентами та фумігаторами, перебувати у приміщенням з протимоскітними сітками.

У разі щонайменшого нездужання після повернення з ендемічної щодо малярії країни потрібно негайно звернутись в медичний заклад, адже своєчасна діагностика і лікування дозволять зберегти ваше здоров’я та життя.

Джерело: Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб