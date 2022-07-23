В США официально подтверждены два случая обезьяньей оспы у детей.

Дети получают лечение. Медики выясняют, как они заразились этой болезнью. Но официальные лица уверены, что это произошло через бытовую передачу. Другие подробности не разглашаются.

Оспа обезьян эндемична в некоторых частях Африки, но в этом году было зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания в странах, где эта болезнь не встречалась.

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Подавляющее большинство случаев инфицирования в США и Европе приходится на мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, но медики подчеркивают, что подхватить вирус может любой человек.

В Европе было зарегистрировано не менее шести случаев оспы обезьян среди детей в возрасте 17 лет и младше.

На этой неделе врачи в Нидерландах опубликовали отчет о мальчике, который был замечен в амстердамской больнице с примерно 20 красно-коричневыми шишками, разбросанными по всему его телу. Это была обезьянья оспа, и врачи сказали, что не могут определить, как он ею заразился.

В Африке оспа обезьян чаще встречается у детей, и врачи отмечают более высокую долю тяжелых случаев и смертей среди детей младшего возраста.

Одной из причин может быть то, что многие пожилые люди были привиты от оспы в детстве, что, вероятно, дало им некоторую защиту от оспы обезьян, сказал доктор Джеймс Лоулер, врач-инфекционист из Медицинского центра Университета Небраски.

Прививки от оспы были прекращены, когда болезнь была ликвидирована около 40 лет назад. Таким образом, дети с тех пор не были вакцинированы против оспы и не будут иметь такой защиты от родственного вируса оспы обезьян, сказал Лоулер.

Источник: News