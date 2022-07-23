У США офіційно підтверджено два випадки мавпячої віспи у дітей.

Діти одержують лікування. Медики з’ясовують, як вони заразилися цією хворобою. Але офіційні особи впевнені, що це сталося через побутову передачу. Інші подробиці не розголошуються.

Віспа мавп ендемічна в деяких частинах Африки, але цього року було зареєстровано понад 15 тис. випадків захворювання у країнах, де ця хвороба не зустрічалася.

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Переважна більшість випадків інфікування в США та Європі припадає на чоловіків, які займаються сексом із чоловіками, але медики наголошують, що підхопити вірус може будь-яка людина.

У Європі було зареєстровано не менше шести випадків віспи мавп серед дітей віком 17 років та молодших.

Цього тижня лікарі в Нідерландах опублікували звіт про хлопчика, поміченого в амстердамській лікарні з приблизно 20 червоно-коричневими шишками, розкиданими по всьому тілу. Це була мавпяча віспа, і лікарі сказали, що не можуть визначити, як він заразився нею.

В Африці віспа мавп частіше зустрічається у дітей, і лікарі відзначають більш високу частку тяжких випадків та смертей серед дітей молодшого віку.

Однією з причин може бути те, що багато людей похилого віку були щеплені від віспи в дитинстві, що, ймовірно, дало їм деякий захист від віспи мавп, сказав доктор Джеймс Лоулер, лікар-інфекціоніст з Медичного центру Університету Небраски.

Щеплення від віспи було припинено, коли хворобу було ліквідовано близько 40 років тому. Таким чином, діти з того часу не були вакциновані проти віспи і не матимуть такого захисту від спорідненого вірусу віспи мавп, сказав Лоулер.

Источник: News