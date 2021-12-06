В бразильском городе Сан-Паулу два младенца по ошибке получили прививки от коронавируса.

Вместо комбинированной прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В малыши получили дозу вакцины Pfizer.

Инцидент произошел из-за ошибки медсестры, которая перепутала прививки. Ее временно отстранили от работы. Сейчас проводится расследование случая.

Вакцинированных двухмесячную девочку и четырехмесячного мальчика госпитализировали. У них появилась тяжелая реакция на препарат: обоих младенцев — высокая температура, у девочки — рвота.

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer рекомендовал, чтобы дети находились в больнице не менее недели. Каждые двое суток им нужно делать анализ крови, электро- и кардиограмму.

Как сообщают местные СМИ, сейчас состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас в мире детей вакцинируют от коронавируса. Однако прививка показана с 5 лет, маленьким пациентам вводят треть дозы, рассчитанной для взрослого человека.

Источник: Uol