У бразильському місті Сан-Паулу двоє немовлят помилково отримали щеплення від коронавірусу.

Замість комбінованого щеплення від дифтерії, правця, кашлюку та гепатиту В малюки отримали дозу вакцини Pfizer.

Інцидент стався через помилку медсестри, яка переплутала щеплення. Її тимчасово усунули від роботи. Наразі проводиться розслідування випадку.

Вакцинованих двомісячну дівчинку та чотиримісячного хлопчика госпіталізували. У них з’явилася важка реакція на препарат: у обох немовлят – висока температура, у дівчинки – блювання.

Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer рекомендував, щоб діти перебували у лікарні не менше тижня. Кожні дві доби їм потрібно робити аналіз крові, електро- та кардіограму.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зараз стан дітей стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Нині у світі дітей вакцинують від коронавірусу. Однак щеплення показане з 5 років, маленьким пацієнтам вводять третину дози, яка розрахована для дорослої людини.

Джерело: Uol