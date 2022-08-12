В Объединенном эфире украинских телеканалов министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как работает медицинская эвакуация, а также поделился деталями о том, как получить право на бесплатное лечение за рубежом.

— Система медицинской эвакуации, которая сформировалась фактически с началом полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию, имеет несколько этапов, как внутри страны, так и за ее пределами, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, уже осуществлено 85 таких эвакуационных маршрутов.

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Чтобы получить право на медицинскую эвакуацию, нужно прежде всего обратиться по этому поводу к своему врачу. Он, в свою очередь, свяжется с представителем областного управления здравоохранения, который отвечает за вопросы эвакуации.

Второй вариант — заполнить соответствующую форму на сайте Минздрава в разделе Гражданам.

Для представителей силового блока существует несколько иной механизм: там работает военно-врачебная комссия, которая рассматривает каждый конкретный случай.

Затем, по словам Виктора Ляшко, данные о каждом пациенте, полученные из всех названных источников, заносятся в специальную закрытую систему, созданную Европейским Союзом совместно с Украиной.

Там эти данные рассматривают европейские клиники и определяют, кого из пациентов они могут взять к себе на лечение. Исходя из этого, Минздрав далее формирует соответствующий эвакуационный маршрут.

— Такое лечение полностью бесплатно, его оплачивает ЕС, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, разработанный механизм эвакуации позволил вывезти на лечение за границу почти 1 400 украинцев. Больше всего наших соотечественников приняли Германия, Испания и Польша. Всего же эвакуированных украинцев лечат медики 18 стран ЕС.

При этом министр подчеркнул, что Украина отправляет своих граждан на лечение за границу, не потому что не имеет соответствующих возможностей или профильных специалистов.

— Суть этого вопроса состоит в том, что мы находимся в состоянии войны с РФ, которая нарушает все принципы ведения боевых действий. В частности, разрушает больницы, — подчеркнул министр.

Поэтому, по его словам, отправка украинских пациентов за границу обеспечивает потенциальную возможность иметь свободные койко-места, оборудование и расходные материалы, чтобы предоставлять оперативную и неотложную медпомощь тем, кто страдает от ужасов войны.