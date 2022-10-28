Успех действий украинских защитников во время боя зависит от их подготовки и опыта, а жизнь иногда — от их уровня медицинской подготовки. Главное для бойца – базовые знания и умение оказать помощь самому себе или товарищу.

— В условиях современной войны сохранить жизнь свою — зависит в первую очередь от действий самого бойца. То есть насколько он владеет теми навыками, на уровне мышечной памяти. Насколько он разбирается в том, что у него есть в аптечке, — рассказывает военный с позывным Клотч.

Умение наложить турникет, повязку, бандаж – от этого зависит собственная жизнь бойца и его побратимов.

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Задача квалифицированных боевых медиков или стрелков-санитаров — это уже другой уровень: их задача — вытащить бойца с поля боя.

Эвакуационные бригады доставляют раненых в стабилизационные пункты. Здесь им оказывают необходимую помощь и, при необходимости, направляют на следующий этап эвакуации.

— Военная медицина – не поправляет здоровье. Она не занимается лечением. Она спасает и сохраняет жизнь. Это наша основная задача, – подтвердил Клотч.

На войне забываешь о времени и режиме работы. Ситуация с ранеными стремительно изменяется. Иногда бывает тихо, но чаще – медицинские специалисты не знают сна по несколько дней.

Спасать жизнь наших бойцов медикам помогают специальные машины, они оборудованы всем необходимым для первой помощи.

Современная аппаратура не только облегчает работу медиков, но значительно увеличивает шансы бойцов на выживание.

Владислав, военнослужащий ВСУ, показал оборудование, которым пользуются эвакуационные бригады:

— Подключается и измеряет сразу давление, пульс, температура. Время сами выставляете, через сколько делать замер — три-пять-10 минут. Если очень тяжелый раненый, то нужно смотреть за давлением, все контролировать.

Вот так, работая на линии огня, боевые медики спасают жизнь украинских воинов, рискуя собственной, чтобы приблизить нашу победу.