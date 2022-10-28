Успіх дій українських захисників під час бою залежить від їхнього вишколу та досвіду, а життя інколи – від їхнього рівня медичної підготовки. Головне для бійця – базові знання та вміння надати першу медичну допомогу собі або побратиму.

– В умовах сучасної війни зберегти життя своє – залежить в першу чергу від дій самого бійця. Тобто наскільки він володіє тими навичками, на рівні м’язової пам’яті. Наскільки він розбирається в тому, що у нього є в аптечці, – розповідає військовий з позивним Клотч.

Вміння накласти турнікет, пов’язку, бандаж – від цього залежить власне життя бійця і його побратимів.

Зараз дивляться

Завдання кваліфікованих бойових медиків чи стрільців-санітарів – це вже інший рівень: їхня задача – витягти бійця з полю бою.

Евакуаційні бригади доправляють поранених у стабілізаційні пункти. Тут їм надають необхідну допомогу, та, за потреби, спрямовують на наступний етап евакуації.

– Військова медицина – не поправляє здоров’я. Вона не займається лікуванням. Вона рятує й зберігає життя. Це наше основне завдання, – підтвердив Клотч.

На війні забуваєш про час і режим роботи. Ситуація з пораненими стрімко змінюється. Часом буває тихо, але частіше – медичні фахівці не знають сну по кілька днів.

Рятувати життя наших бійців медикам допомагають спеціальні машини, вони обладнані всім необхідним для надання першої допомоги.

Сучасна апаратура не лише полегшує роботу медиків, але й значно збільшує шанси бійців на виживання.

Владислав, військовослужбовець ЗСУ, показав обладнання, яким користуються евакуаційні бригади:

– Підключається і вимірює відразу тиск, пульс, температуру. Час самі виставляєте, через скільки робити замір – три-п’ять-10 хвилин. Якщо дуже важкий, то треба дивитися за тиском, все контролювати.

Ось так, працюючи на лінії вогню бойові медики рятують життя українських воїнів, ризикуючи власним, аби наблизити нашу перемогу.