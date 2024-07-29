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Минобороны: среди военнослужащих с неврологическими заболеваниями у 29% диагностировали ПТСР

29 июля 2024, 08:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військові
Источник: Depositphotos

У украинских военнослужащих с заболеваниями неврологического спектра у 29% поставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Об этом сообщила глава Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова, выступая на секции, посвященной психологическому обеспечению ВСУ, на 1-м ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью.

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— Количество военнослужащих с диагнозом “неврологические заболевания, связанные со стрессом”, постепенно растет. Сейчас 29% этих заболеваний составляет ПТСР, и эта цифра, по прогнозам, будет расти, — отметила Сухорукова.

Глава Департамента сообщила, что Минобороны активно работает над созданием системы психологической поддержки и помощи для военнослужащих, а также призвала к сотрудничеству в создании этой системы.

Источник
Інтерфакс-Україна
Теги
військовослужбовці Міноборони психічні розлади статистика
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