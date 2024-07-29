Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Новини здоров’я

Міноборони: серед військовослужбовців із неврологічними захворюваннями у 29% діагностували ПТСР

29 Липня 2024, 08:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військові
Джерело: Depositphotos

В українських військовослужбовців із захворюваннями неврологічного спектра у 29% поставлено діагноз посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Про це повідомила голова Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова, виступаючи на секції, присвяченій психологічному забезпеченню ЗСУ, на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

Читайте також:
ПТСРЗросла кількість ПТСР: за даними Ляшка, цьогоріч зафіксували вже 8 тис. випадків

Зараз дивляться

Тенденція до зростання

– Кількість військовослужбовців із діагнозом “неврологічні захворювання, пов’язані зі стресом”, поступово зростає. Наразі 29% цих захворювань становить ПТСР, і ця цифра, за прогнозами, зростатиме, – зазначила Сухорукова.

Очільниця Департаменту повідомила, що Міноборони активно працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для військовослужбовців, а також закликала до співпраці у створенні цієї системи.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
військовослужбовці Міноборони психічні розлади статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь