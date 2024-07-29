В українських військовослужбовців із захворюваннями неврологічного спектра у 29% поставлено діагноз посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Про це повідомила голова Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова, виступаючи на секції, присвяченій психологічному забезпеченню ЗСУ, на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

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Тенденція до зростання

– Кількість військовослужбовців із діагнозом “неврологічні захворювання, пов’язані зі стресом”, поступово зростає. Наразі 29% цих захворювань становить ПТСР, і ця цифра, за прогнозами, зростатиме, – зазначила Сухорукова.

Очільниця Департаменту повідомила, що Міноборони активно працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для військовослужбовців, а також закликала до співпраці у створенні цієї системи.