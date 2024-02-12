Министерство здравоохранения Украины инициирует законодательные изменения, направленные на внедрение телемедицины во все сферы медицинской помощи.

От экстренной до паллиативной

По словам заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Марии Карчевич, текущее законодательство по телемедицине не соответствует современным требованиям.

Цель Минздрава — сделать медицинскую помощь более эффективной и доступной для всех граждан, позволяя пациентам получать диагностику, консультации и реабилитацию даже вне больницы.

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Инициатива предусматривает интеграцию телемедицины во все виды медицинской помощи — экстренную, первичную, специализированную, паллиативную и реабилитационную для всех украинцев, в частности для хронических пациентов и людей, которые переехали в другие страны в результате военных действий.

Стратегия развития телемедицины

Напомним, что ранее Минздрав совместно с проектом USAID провел анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей применение телемедицины в Украине, и одобрил Стратегию развития телемедицины, адаптированную к современным условиям и вызовам, таким как эпидемии и военное время.