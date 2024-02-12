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МОЗ планує розширити сферу телемедицини для всіх видів меддопомоги – що зміниться

12 Лютого 2024, 11:55
Марина Мелехова редактор
телемедицина
Джерело: Pixabay

Міністерство охорони здоров’я України ініціює законодавчі зміни, спрямовані на впровадження телемедицини у всі сфери медичної допомоги.

Від екстреної до паліативної

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марії Карчевич, поточне законодавство щодо телемедицини не відповідає сучасним вимогам.

Мета МОЗ – зробити медичну допомогу більш ефективною та доступною для всіх громадян, дозволяючи пацієнтам отримувати діагностику, консультації та реабілітацію навіть поза лікарнею.

Зараз дивляться

Ініціатива передбачає  інтеграцію телемедицини в усі види медичної допомоги – екстрену, первинну, спеціалізовану, паліативну та реабілітаційну для всіх українців, зокрема для хронічних  пацієнтів та людей, які переїхали в інші країни внаслідок воєнних дій.

Стратегія розбудови телемедицини

Нагадаємо, що раніше МОЗ спільно з проєктом USAID провів аналіз нормативно-правової бази, яка регламентує застосування телемедицини в Україні, та схвалив Стратегію розбудови телемедицини, адаптовану до сучасних умов та викликів, таких як епідемії та воєнний час.

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Джерело
МОЗ
Теги
Законопроект Кабінет міністрів медична допомога МОЗ України сучасні технології уряд хвороби
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