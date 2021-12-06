В Швейцарии прошла юридическую экспертизу капсула для добровольной эвтаназии Sarco. Теперь ее можно распространять и использовать на законных основаниях.

Об этом говорится в выводах, которые получила организация-разработчик капсул Exit International. В прошлом году компания обратилась за консультацией по законности использования Sarco в Швейцарии для предоставления услуг по эвтаназии.

Специалисты провели юридическую экспертизу, результат которой не выявил никаких проблем юридического характера.

По словам основателя Exit International доктора Филиппа Ничке, капсулу для добровольной эвтаназии создали на 3D-принтере. С середины ее может активизировать человек, который хочет умереть. Он убеждает, что ее можно доставить в любое место.

— Человек ложится внутрь очень удобной капсулы. Ему задают ряд вопросов, и когда получен ответ, он может нажать кнопку внутри капсулы, активировав устройство в любой момент, — рассказал Ничке.

В капсуле есть механизм, который заполняет все внутри азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе до 1%. Человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание.

В целом этот процесс занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии — недостатка кислорода и углекислого газа. Однако человек во время этого не будет испытывать ни паники, ни ощущения удушья.

Пока что существует два прототипа Sarco, а третий уже создают в Нидерландах. Ученый убеждает, если не будет никаких непредсказуемых сложностей, капсула будет доступна для использования в Швейцарии уже в следующем году.

За 2020 год в Швейцарии около 1 300 человек добровольно решились уйти из жизни с помощью эвтаназии. Сейчас там используется метод приема внутрь жидкого пентобарбитала натрия.

Источник: Swissinfo

Фото: Exit International