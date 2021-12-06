У Швейцарії пройшла юридичну експертизу капсула для добровільної евтаназії Sarco. Тепер її можна розповсюджувати та використовувати на законних підставах.

Про це йдеться у висновках, які отримала організація-розробник капсул Exit International. Минулого року компанія звернулася за консультацією щодо законності використання Sarco у Швейцарії для надання послуг з евтаназії.

Спеціалісти провели юридичну експертизу, результат якої не виявив жодних проблем юридичного характеру.

За словами засновника Exit International доктора Філіпа Нічке, капсулу для добровільної евтаназії створили на 3D-принтері. З середини її може активізувати людина, яка хоче померти. Він переконує, що її можна доставити у будь-яке місце.

– Людина лягає всередину дуже зручної капсули. Їй ставлять низку запитань, і коли отримано відповідь, вона може натиснути кнопку всередині капсули, активувавши пристрій будь-якої миті, — розповів Нічке.

У капсулі є механізм, який заповнює все всередині азотом, швидко знижуючи концентрацію кисню в повітрі до 1%. Людина почувається трохи дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію, перш ніж знепритомніє.

Загалом цей процес займає близько 30 секунд. Смерть настає через гіпоксію та гіпокапнію — нестачу кисню та вуглекислого газу. Однак людина під час цього не відчуватиме ні паніки, ні відчуття задухи.

Поки що існує два прототипи Sarco, а третій уже створюють у Нідерландах. Науковець переконує, якщо не буде ніяких непередбачуваних складнощів, капсула буде доступною для використання у Швейцарії вже наступного року.

За 2020 рік у Швейцарії близько 1 300 людей добровільно наважилися піти з життя за допомогою евтаназії. Зараз там використовується метод вживання рідкого пентобарбіталу натрію.

Джерело: Swissinfo

Фото: Exit International