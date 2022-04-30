На Харьковщине российские захватчики пытали и застрелили военного медика

В Харьковской области российские захватчики замучили медицинского работника, который принимал участие в проведении антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов. По его словам, на теле 27-летнего мужчины было много ссадин.

Медик получил черепно-мозговую травму, у него прострелены колени и стопа, а также – пуля в груди, которая и стала причиной смерти.

Также на дороге между Гусаровкой и Шевелевкой обнаружили автомобиль, который оккупанты расстреляли. В автомобиле нашли тела семьи: отца, матери и их трехлетнего сына.

— Мы имеем еще десятки заявлений и свидетельств мародерства и открытых грабежей, , которые вызвали оккупанты. Пренебрегают все: от кухонных приборов до автомобилей. И это только один населенный пункт. Я верю в наши Вооруженные силы и призываю каждого помогать и поддерживать их любым доступным способом, — отметил Болвинов.

Он напомнил о еще одном случае, когда в с. Гусаровка Изюмского района россияне замучили мужчину и женщину, а их тела сожгли. После освобождения украинскими военными населенных пунктов, которые временно находились под оккупацией войск РФ, становится известно о новых ужасных военных преступлениях России против мирного населения.

Источник: Сергей Болвинов

Фото: Сергей Болвинов