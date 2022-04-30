На Харківщині російські загарбники катували та застрелили військового медика

У Харківській області російські загарбники закатували медичного працівника, який брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. За його словами, на тілі 27-річного чоловіка було багато саден.

Медик отримав черепно-мозкову травму, у нього прострелені коліна та стопа, а також – куля в грудях, яка й стала причиною смерті.

Також на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою виявили автомобіль, який окупанти розстріляли. В автомобілі знайшли тіла родини: батька, матері та їхнього трирічного сина.

– Ми маємо ще десятки заяв та свідчень мародерства та відкритих грабунків, що спричинили окупанти. Гребуть усе: від кухонних приладів до автомобілів. І це лише один населений пункт. Я вірю в наші Збройні сили та закликаю кожного допомагати та підтримувати їх будь-яким доступним способом, – зазначив Болвінов.

Він нагадав про ще один випадок, коли у с. Гусарівка Ізюмського району росіяни закатували чоловіка та жінку, а їхні тіла спалили. Після звільнення українськими військовими населених пунктів, які тимчасово перебували під окупацією військ РФ, стає відомо про нові жахливі воєнні злочини Росії проти мирного населення.

Джерело: Сергій Болвінов

Фото: Сергій Болвінов