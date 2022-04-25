Леонид по кличке Кузнечик – боец одного из батальонов теробороны, которые сегодня защищают от российского агрессора Харьков. До начала войны был рядовым гражданином Украины, имел семью, работал водителем.

17 марта 2014 года во время первой волны мобилизации он одним из первых пришел в военкомат, где получил направление в отдельную механизированную бригаду Холодный Яр на должность водителя.

Вместе с побратимами был в горячих местах на востоке страны — Авдеевке, шахте Бутовка и тому подобных. Уже там овладел управлением БМП.

Боевое крещение воина произошло недалеко от населенного пункта Верхняя Крынка, близ Иловайска. Леонид рассказывает, как только его подразделение прибыло на позиции, сразу было подвергнуто беспощадному обстрелу врага из минометов и артиллерии.

Воин рассказывает, что командир вывел тогда своих подчиненных бродом через реку, о которой не знал враг. Руководствовался офицер картой времен Второй мировой войны.

1 февраля 2015 года Леонид вместе с собратьями участвовал в боях за шахту Бутовка — этот район был и остается важным как для украинской стороны, так и для оккупантов, ведь поблизости расположены несколько важных транспортных развязок.

В тот день украинские военные пытались захватить участок в четвертый раз. И вот уже в конце решающей битвы, когда над шахтой был поднят украинский стяг, Леонида настигла вражеская снайперская пуля. Ранение пришлось в верхнюю часть бедра, был поврежден большой кровеносный сосуд.

— Оказать первую помощь себе я был не в состоянии, видимо, потерял сознание. Когда собратья доставили меня в лечебное учреждение, кровопотеря была такова, что несколько раз останавливалось сердце. Это чудо, что врачи спасли мне жизнь, — вспоминает Кузнечик.

К сожалению, последствия ранения были слишком тяжелыми – медикам пришлось ампутировать конечность по верхнюю треть бедра.

Реабилитация длилась 40 дней, а уже на 41-й покалеченный, но несгибаемый украинский воин совершил первую поездку на БМП в новом амплуа — управляя боевой машиной с помощью одной ноги и костыли.

— Еще когда находился на больничной койке, я размышлял, как мне будет удобно управлять. Костыль стал моей правой ногой, которой я выжимаю педаль газа. Теперь с уверенностью могу сказать, что одной ноги достаточно, чтобы справиться с любой бронированной техникой, — уверяет герой.

… А дальше было несколько лет мирной жизни. За это время Леонид успел запустить собственное дело, по возможности помогал украинской армии как волонтер. Но уже через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ штурмовал местные ТЦК и СП с требованием призвать его.

И для упрямого воина сделали исключение — в настоящее время он активно участвует в обороне Харьковского региона, выполняя боевые задачи в составе одного из батальонов теробороны, и планирует бороться с оккупантами до победы.

Источник: Армия Inform