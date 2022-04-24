Хирург-травматолог Дэвид Нотт, который сейчас работает в госпитале Святой Марии в Лондоне, недавно посетил Украину, где учил украинских коллег лечить раны, полученные в условиях боевых действий.

Впрочем, то, что опытный медик находиться сейчас не в Украине, не помешало ему спасти ногу мужчине, который пострадал от взрыва. Наш врач, проводивший вмешательство, никогда не делал такого раньше. Но чуть больше недели назад наблюдал за подобными операциями профессора Нотта в одной из украинских больниц.

Медик отправил фото профессору и тот подтвердил, что операция является необходимой и прислал украинскому врачу видео с похожим хирургическим лечением.

— Я очень сильно нервничал, и работал медленно, шаг за шагом, когда делал операцию. Но она прошла успешно благодаря Дэвиду Нотту, — признался украинский хирург.

Россия наносит артиллерийские и ракетные удары по украинским городам, поэтому в госпиталях сейчас много пациентов с ранами от взрывов.

Обстрелы, по словам Нотта, приводят к ужасным ранениям. В частности, речь идет о тяжелых осколочных повреждениях мягких тканей, костей и конечностей.

Даже взрывная волна от бомбардировок может нанести значительный ущерб, говорит хирург. Если на ее пути встречается человек, волна способна отрывать конечности. Если же взрывная волна натыкается на здание, разрушения также могут повлечь тяжелые ранения.

Баротравмы, которые вызывает перепад давления во время взрыва, особое беспокойство профессора. Применение термобарических снарядов провоцирует кровоизлияния в мозг или в легкие, а жертвы захлебываются кровью. Кроме того, они вызывают разрыв барабанных перепонок и внутренностей.

Профессор Нотт говорит, что побывал практически по всей Украине, но не называет конкретные больницы и госпитали, чтобы они не стали целью следующих российских обстрелов.

По словам Нотта, в Украине российские войска обстреляли 115 госпиталей.

— Обстрелы больниц и убийство врачей также являются оружием, отвратительным оружием, — говорит он.

Во время пребывания в Украине для Нотта особенно важными были операции на раненых конечностях, пересадка кожи и покрытие поврежденных костей.

Но миссия профессора Нотта, которая была организована совместно его собственным благотворительным фондом и Международной организацией UOSSM (Союз медицинских и содействующих организаций), на этом не завершена.

Даже после отъезда из Украины он консультирует украинских врачей, как вот в случае со сложной операцией на ноге.

Профессор Нотт также сделал подборку слайдов и видео об оперировании военных ранений, и разослал их как можно большему количеству врачей в Украине.

Он также надеется, что хирурги, которых он научил, передадут эти знания другим коллегам, и что в ближайшем будущем большинство украинских медиков будут знать, что делать при подобных ранениях.

К сожалению, эти умения еще долго потребуются украинским врачам, отмечает Нотт.