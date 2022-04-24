Хірург-травматолог Девід Нотт, який зараз працює в госпіталі Святої Марії в Лондоні, нещодавно відвідав Україну, де вчив українських колег лікувати рани, отримані в умовах бойових дій.

Втім, те, що досвідчений медик перебувати зараз не в Україні, не завадило йому врятувати ногу чоловікові, який постраждав від вибуху. Наш лікар, який проводив втручання, ніколи не робив такого раніше. Але трохи більше тижня тому спостерігав за подібними операціями професора Нотта в одній з українських лікарень.

Медик відправив фото професору і той підтвердив, що операція необхідна і надіслав українському лікарю відео зі схожим хірургічним лікуванням.

– Я дуже сильно нервував, і працював повільно, крок за кроком, коли робив операцію. Але вона пройшла успішно завдяки Девіду Нотту, – зізнався український хірург.

Росія завдає артилерійських та ракетних ударів по українських містах, тому в госпіталях зараз багато пацієнтів з ранами від вибухів.

Обстріли, за словами Нотта, призводять до жахливих поранень. Зокрема, мова йде про важкі осколкові пошкодження м’яких тканин, кісток і кінцівок.

Навіть вибухова хвиля від бомбардувань може завдати значної шкоди, говорить хірург. Якщо на її шляху зустрічається людина, хвиля здатна відривати кінцівки. Якщо ж вибухова хвиля натикається на будівлю, руйнування також можуть спричинити важкі поранення.

Баротравми, які викликає перепад тиску під час вибуху, особливе занепокоєння професора. Застосування термобаричних снарядів провокує крововиливи в мозок або в легені, а жертви захлинаються кров’ю. Крім того, вони викликають розрив барабанних перетинок і нутрощів.

Професор Нотт каже, що побував практично по всій Україні, але не називає конкретні лікарні і госпіталі, щоб вони не стали метою наступних російських обстрілів.

За словами Нотта, в Україні російські війська обстріляли 115 госпіталів.

– Обстріли лікарень і вбивство лікарів також є зброєю, огидною зброєю, – говорить він.

Під час перебування в Україні для Нотта особливо важливими були операції на поранених кінцівках, пересадка шкіри та покриття пошкоджених кісток.

Але місія професора Нотта, яка була організована спільно його власним благодійним фондом і Міжнародною організацією UOSSM (Союз медичних і пособницьких організацій), на цьому не завершена.

Навіть після від’їзду з України він консультує українських лікарів, як от у випадку зі складною операцією на нозі.

Професор Нотт також зробив добірку слайдів і відео щодо оперування поранень, і розіслав їх якомога більшій кількості лікарів в Україні.

Він також сподівається, що хірурги, яких він навчив, передадуть ці знання іншим колегам, і що в найближчому майбутньому більшість українських медиків будуть знати, що робити при подібних пораненнях.

На жаль, ці вміння ще довго будуть потрібні українським лікарям, зазначає Нотт.