На Кипре местными учеными был обнаружен новый вид коронавируса, который является гибридом Омикрона и Дельты. Его назвали Дельтакроном.

Об этом 8 января рассказал Cyprus Mail министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантелас.

По словам возглавлявшего группу ученых, работающих в лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Университета Кипра, доктора Леонтиоса Кострикиса, Дельтакрон имеет генетический фон варианта Дельта и некоторые мутации Омикрона.

– Мы обнаружили значительное количество мутаций, ранее обнаруженных только в случаях Омикрон, которые отличаются от других вариантов тем, что имеют 30 мутаций. Десять из них были идентифицированы в этих образцах, взятых на Кипре, – пояснил Кострикис.

Он также добавил, что новый вариант выявили в 25 образцах, которые взяли на Кипре. Из них 11 взяли у людей, которых госпитализировали с коронавирусом, и еще 14 – у населения в целом.

– Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, что может означать наличие корреляции между дельтакроном и госпитализацией, – сообщил доктор.

Он уточнил, что вероятно этот конкретный вариант не был идентифицирован больше нигде в мире, а потому это открытие “может представлять глобальный интерес”.

Кострикис сказал, что последовательности 25 образцов были отправлены в базу данных GISAID, что сделает их доступными для мирового научного сообщества.

При этом, заключил он, еще слишком рано строить предположения о том, может ли Дельтакрон быть опаснее Дельты и Омикрона.

Подробности произошедшего обещают представить на пресс-конференции на следующей неделе.

Источник: Cyprus Mail