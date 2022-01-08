На Кіпрі місцеві вчені виявили новий вид коронавірусу, який є гібридом Омікрону та Дельти. Його назвали Дельтакроном.

Про це 8 січня розповів Cyprus Mail міністр охорони здоров’я Кіпру Міхаліс Хаджіпантелас.

За словами лікаря, що очолював групу вчених, які працюють у лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Університету Кіпру, Леонтіоса Кострікіса, Дельтакрон має генетичний фон варіанта Дельта та деякі мутації Омікрона.

– Ми виявили значну кількість мутацій, раніше виявлених лише у випадках Омікрон, які відрізняються від інших варіантів тим, що мають 30 мутацій. Десять із них були ідентифіковані у цих зразках, взятих на Кіпрі, – пояснив Кострикіс.

Він також додав, що новий варіант виявили у 25 зразках, які взяли на Кіпрі. З них 11 взяли у людей, яких госпіталізували з коронавірусом, та ще 14 – у населення загалом.

– Частота мутацій була вищою серед тих, хто перебував у лікарні, що може означати наявність кореляції між дельтакроном та госпіталізацією, – повідомив лікар.

Він уточнив, що ймовірно, цей конкретний варіант не був ідентифікований більше ніде у світі, а тому це відкриття “може представляти глобальний інтерес”.

Кострикіс сказав, що послідовності 25 зразків були відправлені до бази даних GISAID, що зробить їх доступними для світової наукової спільноти.

При цьому, підсумував він, ще надто рано будувати припущення про те, чи може Дельтакрон бути небезпечнішим за Дельту і Омікрон.

Подробиці обіцяють повідомити на прес-конференції наступного тижня.

Джерело: Cyprus Mail